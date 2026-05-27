В ходе спецоперации погиб ещё один военнослужащий из Саратова

В Саратовской области простились с участником специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции трагически погиб военнослужащий из Саратова Иван Чихаев. Информация о его гибели была официально подтверждена городской администрацией, которая выразила глубокие соболезнования родным и близким героя.

Руководство региона, включая главу области и мэра Саратова, также высказали свои искренние слова поддержки семье погибшего. Они отметили, что Иван проявил мужество и стойкость, оставаясь верным своей воинской присяге до последнего момента. Его преданность Родине и выполнение долга стали примером для многих.

Церемония прощания с Иваном Чихаевым прошла в его родном городе, где собрались не только родственники, но и боевые товарищи, которые делились воспоминаниями о нем как о настоящем друге и надежном сослуживце.

Ольга Сергеева