В России выявлена массовая фальсификация сливочного масла

Экспертиза раскрыла фальсификацию сливочного масла: под подозрением «Вкуснотеево», «Брест-Литовск» и другие популярные бренды.

Сливочное масло жирностью 82,5% от известных российских и белорусских производителей не прошло проверку на качество. Специалисты выявили массовые нарушения в составе продукта, который пользователи покупают в обычных магазинах.

Как сообщает Telegram-канал Mash, лабораторные исследования 124 образцов масла показали неутешительные результаты: 7 из 10 проверенных брикетов оказались фальсификатом. Вместо заявленных животных жиров эксперты обнаружили в продукте растительные жиры и различные добавки.

Кроме того, в составе ряда образцов была найдена сорбиновая кислота — консервант, использование которого при производстве натурального сливочного масла запрещено техническим регламентом.

В список продукции, где были зафиксированы нарушения, попали бренды «Экомилк», «Внуковское», «Бутербродов», «Сыробогатов» и «Лав-продукт». Также под подозрение попало масло популярных марок «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск».

Алиса Эай