СК завел дело после падения снега на молодого человека в Саратове

В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело после того, как на прохожего упал снег с крыши.

Инцидент произошел утром 14 марта у дома № 11 по 7-му Динамовскому проезду.

Как сообщает областная прокуратура, жертвой падения наледи стал юноша. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу.

По факту случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ведомстве опубликовали фото с места происшествия, на котором виден упавший с козырька здания пласт снега.

Это уже как минимум третий случай падения снега и наледи на людей в Саратове с начала марта. Местные паблики и жители призывают горожан быть предельно внимательными и не ходить вблизи зданий.

Накануне от падения наледи с крыши дома в центре Саратова пострадал пенсионер.

