В России законодательно усиливают защиту от кибермошенников

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, сообщил о значительном снижении числа киберпреступлений в России.

С 1 июня 2025 года вступил в силу новый федеральный закон, который направлен на борьбу с кибермошенничеством и повышение цифровой безопасности граждан.

Основные меры закона:

Запрет на использование иностранных мессенджеров: Банкам, государственным органам и операторам связи запрещено информировать граждан через такие платформы.

Безопасность доступа к «Госуслугам»: Коды доступа не будут передаваться во время телефонных разговоров, что снижает риск мошенничества.

Маркировка звонков: Введена обязательная маркировка звонков от организаций, а также право граждан отказаться от массовых обзвонов и рассылок.

Согласно данным МВД, в 2025 году зафиксировано снижение числа киберпреступлений на 12%, а ущерб от таких преступлений в 2026 году снизился на 19%. Это свидетельствует о положительной динамике и эффективности принятых мер. Вячеслав Володин отметил, что работа по усилению защиты граждан продолжается, и в Госдуме находятся на рассмотрении еще четыре законопроекта, направленные на дальнейшее противодействие кибермошенникам. Их планируется оперативно рассмотреть и принять.

Ольга Сергеева