Заказов море: в Саратове открыта вакансия «мужей на час» с зарплатой от 6 тысяч за смену

В Саратове размещено объявление о поиске сотрудников на вакансию «муж на час».

Работодатель ищет ответственных мужчин, не боящихся работы и готовых выполнять задачи по сантехнике и электрике; при этом опыт не является обязательным требованием — рассмотреть готовы даже новичков.

За одну смену обещают оплату от шести тысяч рублей. В объявлении отмечается, что заказов достаточно много и они разнообразны: требуются услуги как по сантехнике и электрике, так и по мелкому ремонту.

График работы гибкий, выходить можно ежедневно, а расчёт производится сразу после выполнения трёх-пяти заказов с разъездами по городу.

Ольга Сергеева