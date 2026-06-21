В Ровенском районе мужчина растратил полученные на соцконтракт 300 тысяч

В Ровенском районе Саратовской области 44-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, заключил социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности.

Он заявил, что планирует заниматься пошивом автомобильных чехлов, и получил на это 300 тысяч рублей государственных средств. Однако, как выяснилось в ходе проверки, он потратил деньги не по назначению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольга Сергеева