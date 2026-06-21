В съехавшей в кювет «Планете» пострадали два саратовца

В Саратовской области 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в 16:30 у села Долина в Федоровском районе.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

В аварии травмы получили как сам водитель, так и его 57-летний пассажир.

Оба были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ольга Сергеева