В Ртищеве завершается ремонт проблемных участков городских дорог

В Ртищеве завершается ремонт наиболее проблемных участков дорог в частном секторе и на окраинах города. Адреса для ремонта помогли выбрать жители, обратившись к депутату Госдумы Николаю Панкову.

В настоящее время ремонт завершён на участках улиц:

— ул. Глинки;

— ул. Мясокомбинат;

— пер. Мирный.

Также завершены работы по отсыпке щебнем улицы Пионерская.

Ремонтные работы продолжаются на участках ул. Волгоградской, ул. Белинского, ул. Первомайской и ул. Калинкина.

За счёт средств экономии, полученных при проведении электронных аукционов, запланирована отсыпка щебнем участка ул. Красноармейской протяжённостью 600 м для дальнейшего его асфальтирования в будущем году.

«Спасибо жителям, что помогли выявить самые проблемные участки, которые десятилетиями не ремонтировались. Совместно продолжим эту проблему решать. Главное, чтобы работы завершились до дождей и с хорошим качеством», — подчеркнул Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.