Жительница Саратовской области погибла при ночной атаке ВСУ

Ночная атака дронов на российские регионы ставила целью ЦОД Сбера.

В ночь на 14 октября российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны, на территорию страны было направлено свыше 900 дронов. Основной удар пришелся на Саратовскую область.

Балаково: погибшая и разрушенные дома

В городе Балаково Саратовской области в результате падения обломков БПЛА погибла женщина. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. Повреждения получили несколько жилых домов. На месте работают оперативные службы, администрация открыла горячую линию, прорабатывается вопрос о временном размещении людей, чье жилье пострадало.

Удар по инфраструктуре Сбера

Одной из целей атаки стал Центр обработки данных Сбера, расположенный в Балаково. Факт удара подтвердил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, все системы кредитной организации работают штатно, сотрудники не пострадали. Губернатор Бусаргин добавил, что инфраструктурные объекты города после атаки продолжили функционировать в обычном режиме.

Школы закрыты, аэропорт ограничен

Глава Балаковского района Сергей Барулин объявил, что 14 октября занятия в школах отменены, детские сады не работают. Около двух часов ночи жителей региона предупредили об угрозе атаки БПЛА. В аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Следственные органы и оперативные службы продолжают работу на местах. Официальных данных о полном числе пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.

Ольга Сергеева