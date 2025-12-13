В самолетах российских авиакомпаний появится интернет

Росавиация обсуждает внедрение полноценного интернета на российских авиарейсах.

Полноценный бортовой интернет может появиться на самолетах российских авиакомпаний. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, ведомство ведет переговоры с производителями оборудования об установке на воздушные суда специальных терминалов, которые обеспечат устойчивую связь в полете. Вопрос о том, будет ли доступ к сети бесплатным для пассажиров, пока остается открытым и требует дополнительного обсуждения.

Если инициатива будет реализована, пассажиры внутренних и международных рейсов получат возможность пользоваться интернетом на борту без значительных ограничений по скорости и трафику.

Наталья Мерайеф