Над Саратовской областью ПВО сбили 28 украинских беспилотников

В ночь на 13 декабря средствами ПВО над территорией России было перехвачено и уничтожено 41 украинский беспилотник.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 28 БПЛА были сбиты над Саратовской областью. Еще четыре — над Воронежской и один — над Волгоградской областями, которые являются соседними с Саратовской. Остальные дроны нейтрализованы в воздушном пространстве над Ростовской, Белгородской областями и Крымом.

Ранее в эту ночь губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников на регион. В результате налета на Саратов погибли два человека. Есть повреждения зданий. Работу местного аэропорта временно приостанавливали из-за угрозы.

В настоящее время, по официальной информации, угроза снята, и аэропорт возобновил свою работу.

Наталья Мерайеф