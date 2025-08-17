В Саратов из райцентра доставили ребенка с тяжелой патологией на вертолете

Санитарная авиация доставила 17 августа в Саратов годовалого ребенка из Новоузенска.

По информации областной детской клинической больницы, у малыша диагностировали тяжелое заболевание — обширный инфекционный процесс с поражением мозговых оболочек.

Маленького пациента транспортировали вертолетом в областную инфекционную больницу. Во время перелета состояние ребенка оставалось стабильным.

Специалисты отмечают, что оперативная доставка в специализированный медицинский центр играет ключевую роль в лечении подобных сложных случаев. В настоящее время ребенок находится под круглосуточным наблюдением врачей.