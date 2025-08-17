Ночью над соседним с Саратовской областью регионом сбили 9 украинских БПЛА

Российские ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников за минувшую ночь.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 августа системы противовоздушной обороны перехватили 46 украинских БПЛА самолетного типа над территорией восьми российских регионов.
География перехватов:
Белгородская область — 16 дронов
Нижегородская область — 14
Волгоградская область (соседствует с Саратовской) — 9
Брянская область — 3
Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области — по 1
В Саратовской области в текущем году зафиксировано несколько атак БПЛА на регион. Так, в ночь на 10 августа ПВО уничтожила 8 дронов, однако один человек погиб, трое пострадали. В результате инцидента повреждены промышленный объект, жилые строения и автомобили.