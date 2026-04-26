В Саратов прибыли катера, которые будут курсировать до аэропорта «Гагарин» в Сабуровке

Речное такси до аэропорта «Гагарин» запустят летом: суда уже находятся в Саратовской области.

В регион доставили суда, которые будут курсировать по маршруту речного такси до аэропорта в Сабуровке. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём канале в MAX.

По словам главы региона, первые рейсы планируется выполнить уже летом. Сейчас идёт подготовка, в том числе оформление документов, необходимых для старта перевозок.

После получения всех разрешений жители и гости области смогут добираться от саратовской набережной до села Сабуровка, где расположен аэропорт «Гагарин». Общая протяжённость нового водного маршрута составит около 28 километров.

