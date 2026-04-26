Саратовский пенсионер перевел мошенникам 220 тысяч и чуть не лишился своей машины

76-летний саратовец поверил во взлом «Госуслуг» и перевёл мошенникам 220 тысяч рублей.

Житель Кировского района Саратова стал жертвой классической схемы обмана. Как сообщили в городском УМВД, 21 апреля 76-летнему пенсионеру пришло уведомление о входе в его личный кабинет на портале «Госуслуги» и номер «горячей линии».

Мужчина позвонил по указанному номеру. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, будто от имени пенсионера уже оформили доверенность на иностранца, который теперь может распоряжаться его имуществом и деньгами. Затем в разговор вступил лже-силовик, который посоветовал «задекларировать сбережения».

Следуя инструкциям, саратовец отправился в торговый центр и через банкомат перевёл на неизвестный счёт 220 тысяч рублей. Когда он попытался продать машину, чтобы перевести вырученные средства, вмешались родственники — они отговорили пенсионера и настояли на обращении в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ольга Сергеева