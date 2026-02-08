В Саратов приехали лучшие чтецы Корана в России

В Саратовской соборной мечети состоялся финальный этап V Всероссийского конкурса чтецов Священного Корана.

Мероприятие было посвящено памяти известного благотворителя и общественного деятеля Эдуарда-хаджи Ганеева. Об этом информирует ТГ-канал «Политика и общество».

В соревнованиях приняли участие 15 девушек — лучших знатоков Корана из 8 регионов России, прошедших предварительные отборы. В этом году конкурсантки состязались в двух престижных номинациях: на лучшее чтение «30 джуз» (основной части Корана) и «Полного Корана».

Торжественную церемонию открытия конкурса посетил исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов. Он поблагодарил организаторов и меценатов конкурса за проводимую просветительскую работу, направленную на гармонизацию этноконфессиональных отношений, подчеркнув её особую значимость в этом году, который объявлен Годом единства народов России.

По итогам конкурса жюри определило победителей и призеров в обеих номинациях. В рамках торжественной церемонии закрытия состоялось награждение. Участницы, продемонстрировавшие высочайший уровень мастерства и точности в чтении Корана, получили дипломы и подарки.

Организатором конкурса выступили Духовное управление мусульман Поволжья и коранический центр «Зейд бин Сабит» при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Подготовила Ольга Сергеева