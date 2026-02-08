Пожилой мужчина погиб на пожаре в саратовской двухэтажке

Вечером 7 февраля в Кировском районе Саратова произошел смертельный пожар.

Инцидент случился около 17:40 по местному времени в двухэтажном жилом доме по адресу улица Бирюзова, дом 7.

По оперативной информации регионального управления МЧС России, возгорание началось в квартире на втором этаже. Огонь быстро распространился, охватив около 70 квадратных метров, и перекинулся на кровлю здания. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на место были оперативно направлены пять пожарных расчетов.

После локализации и тушения огня в помещении спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. Предварительно, погибший является хозяином квартиры, где произошло возгорание.

На данный момент точная причина пожара не установлена, следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Алиса Эай