В Саратов привезут ковчег с мощами Николая Чудотворца

С 10 по 19 октября в саратовском храме преподобного Серафима Саровского будет находиться ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Торжественная встреча святыни состоится 10 октября во время Божественной литургии, которая начнется в 8:00.

Для верующих организована специальная программа: ежедневно в 11:00 и 16:00 будут совершаться молебны с акафистом перед святыми мощами. Поклониться реликвии можно в течение всего дня — храм будет открыт с 7:30 до 19:00.

Это значимое событие для православных христиан региона, предоставляющее уникальную возможность прикоснуться к одной из самых почитаемых святынь христианского мира.

Алена Орешкина