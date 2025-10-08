В Кировском районе задержан серийный вор сетевых магазинов

В Кировском районе Саратова полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов. По данным правоохранительных органов, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина действовал по отработанной схеме: притворяясь покупателем, он похищал кофе, продукты питания и кроссовки. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как преступник прятал украденные кроссовки в пакет, иногда вынося по две пары за один раз, а затем продавал их по заниженной цене.

Следствие устанавливает пять эпизодов преступной деятельности на общую сумму 91 тысяча рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

Алена Орешкина