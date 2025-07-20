В Саратове 10-летний водитель скутера попал в больницу после ДТП на Широкой

Сегодня днем в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя.

Около 15 часов на улице Широкая, напротив дома 29, столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и скутер «Хонда». По предварительным данным, 10-летний мальчик, управлявший скутером, получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется вопросу законности управления скутером ребенком, не достигшим установленного возраста.

Отметим, что это уже второе серьезное ДТП за сегодняшний день в Саратовской области. Ранее на трассе в районе поселка Дубки произошло столкновение автомобилей УАЗ и «Газ ГС 8». Подробности этого инцидента пока уточняются.

Согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, управление скутером разрешено только лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим соответствующее водительское удостоверение категории М.