В Саратове неизвестные рубят лес в районе Токмаковского ручья и засоряют его

Глава СК РФ взял на контроль дело о нарушениях экологического законодательства в Саратовской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нарушениях природоохранного законодательства в Саратовской области. Поводом для вмешательства стали обращения местных жителей, обеспокоенных экологической ситуацией.

По данным следствия, с апреля 2023 года неизвестные лица систематически вырубали лесные насаждения в водоохранной зоне Токмаковского ручья, а также сбрасывали строительный мусор в устье водоема. Несмотря на длительное расследование, виновные до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности.

Следственный комитет Саратовской области уже возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в связи с бездействием должностных лиц, ответственных за охрану природы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к экологическим нарушениям.