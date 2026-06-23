Девочка упала с высотной заброшки в Саратове и получила травмы

В Саратове 22 июня произошла трагедия: 11-летняя девочка упала с высоты в заброшенном здании на улице Миллеровская.

По информации Следственного комитета, ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Следователи организовали доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Устанавливается, как именно девочка оказалась в этом опасном месте, которое запрещено для посещения.

В рамках проверки будут опрошены родители, очевидцы и возможные свидетели инцидента.

Ольга Сергеева