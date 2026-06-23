Госуслуги рассказали саратовцам о старте онлайн-приема всех документов в вузы страны

На портале Госуслуги официально открыт прием документов для поступления в высшие учебные заведения страны.

Модернизированный цифровой сервис позволяет абитуриентам дистанционно пройти все этапы, начиная от подачи первичного заявления и заканчивая подтверждением зачисления.

Система автоматически загружает данные о баллах ЕГЭ, льготах и личных достижениях из государственных баз данных. Абитуриенты могут в реальном времени отслеживать конкурсные списки, оценивать свои шансы на поступление и подбирать целевое обучение. Для упрощения навигации доступен умный помощник по подбору университетов, который учитывает предпочтения к проживанию в общежитии и другие критерии. Основной этап приема на бюджетные места бакалавриата продлится до 25 июля.

Круглосуточная поддержка организована для решения всех возникающих технических вопросов и помощи в работе с платформой.

Ольга Сергеева