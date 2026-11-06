Озвучены самые популярные меры социальной поддержки в Саратовской области

В Саратовской области подвели итоги соцзащиты за 9 месяцев.

На совещании с участием вице-премьера Татьяны Ерохиной и министра Дениса Давыдова отчитались: соцподдержку получили свыше 450 тысяч жителей.

Самыми востребованными мерами стали соцконтракт (заключён с 5200 жителями), региональный маткапитал (назначен почти 1200 заявителям) и льготная транспортная карта (почти 30 млн поездок, из них 133 тысячи — детьми участников СВО).

Соцуслуги получили около 158 тысяч человек, в том числе 51,5 тысячи семей с детьми; 942 ребёнка вернулись в родные семьи. Кадровые центры трудоустроили 11 тысяч человек, 3600 направлены на профобучение.

Отдельное внимание — поддержке участников СВО и их семей: в Саратове открыт специализированный кадровый центр.