В Саратове активизировали подготовку к отопительному сезону

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Новости Саратова
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Первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко провел плановое заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Ключевые задачи:

  1. Синхронизация работ ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний:
  • Согласование графиков испытаний внутридомовых сетей и магистральных коммуникаций;
  • Обязательное заблаговременное оповещение жителей о плановых отключениях.
  1. Приоритетная готовность объектов социальной сферы (школы, больницы, детсады).
  2. Контроль сроков: все мероприятия выполняются в установленные графики.

Комитету ЖКХ поручено усилить координацию участников процесса. Следующее заседание штаба – через две недели.