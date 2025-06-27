В Саратове активизировали подготовку к отопительному сезону

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Первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко провел плановое заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Ключевые задачи:

Синхронизация работ ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний:

Согласование графиков испытаний внутридомовых сетей и магистральных коммуникаций;

Обязательное заблаговременное оповещение жителей о плановых отключениях.

Приоритетная готовность объектов социальной сферы (школы, больницы, детсады). Контроль сроков: все мероприятия выполняются в установленные графики.

Комитету ЖКХ поручено усилить координацию участников процесса. Следующее заседание штаба – через две недели.