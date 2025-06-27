В Саратове активизировали подготовку к отопительному сезону

Первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко провел плановое заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Ключевые задачи:
- Синхронизация работ ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний:
- Согласование графиков испытаний внутридомовых сетей и магистральных коммуникаций;
- Обязательное заблаговременное оповещение жителей о плановых отключениях.
- Приоритетная готовность объектов социальной сферы (школы, больницы, детсады).
- Контроль сроков: все мероприятия выполняются в установленные графики.
Комитету ЖКХ поручено усилить координацию участников процесса. Следующее заседание штаба – через две недели.