Суд обязал восстановить фасад здания на улице Чернышевского в Саратове

Заводской районный суд удовлетворил требование городского комитета по архитектуре и обязал собственника нежилого помещения в доме №55А вернуть фасад в первоначальное состояние. Причиной стали нарушения Правил благоустройства: владелец самовольно изменил отделочные материалы и цветовое решение без согласования.

Администрация Саратова напоминает, что любые изменения внешнего облика зданий в городе требуют согласования и строго запрещены. Работа по выявлению подобных нарушений продолжается. Собственнику предстоит за свой счет демонтировать незаконные элементы и восстановить исторический вид фасада.