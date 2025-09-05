Работы по приведению городских территорий в порядок активно ведут в Саратове

Специализированные службы коммунального хозяйства проводят комплекс мероприятий по наведению чистоты и благоустройству городского пространства. В перечень выполняемых задач входит очистка проезжих частей и тротуаров, мойка остановочных комплексов, а также покос травяного покрова.

Дополнительно рабочие занимаются приведением в порядок зеленых насаждений – осуществляется обрезка древесных крон и кустарниковых форм. Ведутся работы по сбору несанкционированно размещенных отходов.

Проводимый комплекс работ направлен на поддержание эстетического вида и санитарного состояния городской среды, что способствует созданию комфортных условий для жителей.