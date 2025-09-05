Сад «Липки» в Саратове пополнился новым декоративным растением с медовым ароматом

Коллекция зеленых насаждений исторического сада стала богаче – на клумбах высадили алиссум скальный. Это неприхотливое многолетнее растение известно своим продолжительным периодом цветения и устойчивостью к разным погодным условиям.

Новый обитатель сада представляет собой пышные кусты высотой до 40 сантиметров, усыпанные мелкими цветами, образующими объемные кистевидные соцветия. Особой примечательностью растения является его нежный медовый аромат, ощутимый на расстоянии.

Алиссум органично дополнил композицию из многолетников, привнеся в цветочную палитру сада новые яркие акценты. Его появление сделало общий вид цветника более выразительным и живописным, что уже оценили первые посетители сада.