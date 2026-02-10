В Саратове автомобиль с женщиной за рулем сбил курьера на электросамокате

В Октябрьском районе Саратова 9 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал курьер.

Согласно предварительной информации городского управления ГИБДД, около 16:10 на улице Чернышевского в районе дома №86 водитель автомобиля «Киа», женщина 1979 года рождения, не смогла разъехаться с молодым человеком 2001 года рождения, который передвигался на электровелосипеде. В результате столкновения курьер получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Как видно на фотографиях с места происшествия, опубликованных очевидцами, на коробе пострадавшего имеется надпись сервиса доставки «Самокат».

Ольга Сергеева