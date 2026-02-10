В Саратовской области ограничили работу популярного мессенджера Telegram

Роскомнадзор ввел ограничения на работу мессенджера Telegram на территории России, включая Саратовскую область.

Мера связана с несоблюдением компанией требований российского законодательства.

По данным ведомства, мессенджер не принял должных мер для противодействия мошенничеству, не обеспечил защиту персональных данных пользователей и не устранил ранее выявленные нарушения.

Пользователи по всей стране, в том числе в Саратовской области, 9 и 10 февраля столкнулись с перебоями в работе сервиса. Наиболее часто отмечались проблемы с загрузкой и отображением видео и изображений.

Ранее, в августе 2025 года, в Telegram, а также в мессенджере WhatsApp (принадлежащем признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) уже вводились ограничения на функцию голосовых вызовов.

Ольга Сергеева