В Саратовской области ограничили работу популярного мессенджера Telegram

Роскомнадзор ввел ограничения на работу мессенджера Telegram на территории России, включая Саратовскую область.
Мера связана с несоблюдением компанией требований российского законодательства.
По данным ведомства, мессенджер не принял должных мер для противодействия мошенничеству, не обеспечил защиту персональных данных пользователей и не устранил ранее выявленные нарушения.
Пользователи по всей стране, в том числе в Саратовской области, 9 и 10 февраля столкнулись с перебоями в работе сервиса. Наиболее часто отмечались проблемы с загрузкой и отображением видео и изображений.
Ранее, в августе 2025 года, в Telegram, а также в мессенджере WhatsApp (принадлежащем признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) уже вводились ограничения на функцию голосовых вызовов.
Ольга Сергеева