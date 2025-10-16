В Саратове берут деньги за «быстрое и четкое нытье» без границ

В Саратове появилась необычная услуга — платный «нытинг».

Местный житель по имени Сергей разместил в интернете объявление о предоставлении услуги под названием «нытинг». За 2500 рублей он предлагает 30 минут, в течение которых клиент может пожаловаться на жизнь без всяких ограничений.

В описании услуги указано, что на сеансе «можно быть усталым, злым, некрасивым, ненакрашенным, жалким». Предусмотрено несколько тарифов: от получасового экспресс-сеанса до часового «апокалипсиса». При этом саратовец предупреждает: «Если вы заказывали 60 минут, а полегчало уже через 20 минут, деньги не возвращаются».

Сергей сообщает, что три года назад прошел курс «Психология» в одной из онлайн-школ.

Ольга Сергеева