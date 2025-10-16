Двое пострадали ночью при столкновении «Ауди» со столбом в Саратове

В Саратове в ночь на 16 октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Согласно предварительной информации ГАИ, около 1:30 на проспекте Строителей, напротив дома № 25, 32-летний водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением и совершил столкновение с опорой светофора.

В результате аварии как сам водитель, так и его 38-летняя пассажирка получили травмы, потребовавшие их госпитализации. По свидетельствам очевидцев, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе расследования.

Ольга Сергеева