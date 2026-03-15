В Саратове бессрочно ограничат движение на оживлённом участке по Технической

В Саратове с понедельника изменится схема движения на участке Технической улицы.

Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на коммунальных сетях.

Как сообщили в городской администрации, с 16 марта проезд будет затруднен на отрезке от улицы Шехурдина до 50 лет Октября. На этом месте специалисты МУПП «Саратовводоканал» будут вести работы, из-за чего потребовалась установка временных дорожных знаков.

В мэрии уточнили, что срок действия ограничений пока не определен — он будет зависеть от продолжительности ремонта. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Алиса Эай