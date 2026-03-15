ФАС проводит проверку экономической обоснованности завышенных тарифов на ЖКХ

ФАС исключит из тарифов ЖКХ более 100 млрд рублей, признанных необоснованными

Ведомство установило, что в 2023–2025 годах из тарифов необходимо исключить 102,62 млрд рублей, которые были включены необоснованно.

Только по итогам 2025 года подлежит исключению 50,32 млрд рублей. Больше всего необоснованных средств заложено в тарифы на электроэнергию — 25,22 млрд рублей. В сфере обращения с ТКО — 11,82 млрд, в теплоснабжении — 10,85 млрд, в водоснабжении и водоотведении — 2,43 млрд рублей.

Проверки уже привели к снижению платежей в ряде регионов. Так, в Пермском крае тарифы на тепло снижены на 15,7%, в Ленинградской области услуги водоснабжения подешевели почти на 16%, а в Республике Алтай плата за вывоз мусора уменьшилась на 27,8%.

В ФАС подчеркнули, что продолжают выявлять нарушения и добиваться приведения тарифов к экономически обоснованному уровню. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу наделить службу полномочиями ограничивать рост цен ЖКХ в регионах, где допускаются нарушения.

