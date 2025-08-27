На Кумысной поляне в Саратове благоустроили восемнадцатый родник

На территории памятника природы «Кумысная поляна» в Саратове состоялось торжественное открытие уже восемнадцатого по счёту благоустроенного родника — «Свято-Алексеевского».

Мероприятие прошло при участии министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина, представителей подрядных организаций, благотворителей и местных жителей.

«По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина мы открываем 18-й по счету родник, который обустроен на средства областного бюджета и благотворителей. Этот святой источник известен с конца XIX века и считается одним из самых почитаемых в городе», — отметил Константин Доронин.

Работы включали обустройство каптажа, возведение подпорной стенки, мощёную плиткой площадку, организацию зоны отведения воды в пруд-накопитель, а также благоустройство прилегающей территории. Вода в источнике соответствует санитарным нормам, о чём свидетельствуют результаты анализов, размещённые рядом с родником.

Всего на Кумысной поляне находится 25 родников, многие из которых являются не только источниками питьевой воды, но и арт-объектами. Активная работа по их обустройству ведётся несколько лет при поддержке областных властей, предприятий-шефов и волонтёров. Так, ранее были отреставрированы родники «Беркутовский», «Поющий», «Лечебный», «Солдатский», «Господь и самарянка» и другие.

Всего в Саратовской области насчитывается более 900 родников, из которых около 150 активно используются населением и благоустроены. Работа по сохранению и развитию природных источников соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.