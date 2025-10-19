В Саратове чиновникам отменили выходные и праздники до подачи тепла в каждый дом

Мэр Саратова Михаил Исаев провел заседание штаба по отопительному сезону, отменив выходные для ответственных чиновников.

Так, на утро 18 октября тепло было подано в 711 социальных объектов и 3562 многоквартирных дома.

Глава города распорядился организовать проверки котельных и теплопунктов в выходные дни.

Параллельно в телеграм-канале «Володин Саратов» проводится голосование о наличии отопления: на начало опроса из 2500 участников 52% подтвердили подачу тепла, в комментариях жители указывают адреса с холодными батареями.

Ольга Сергеева