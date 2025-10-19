Глава Саратова наказал подчиненных за закупку гибридных вязов

Мэр Саратова Михаил Исаев объявил дисциплинарные взыскания должностным лицам из-за ошибок в документации по закупке деревьев.

Директору муниципального учреждения «Спецхозяйство по уборке города» объявлен выговор, руководителю Фрунзенского района и его заместителю по благоустройству — замечания.

Инцидент произошел при проведении конкурса на поставку гибридных вязов для озеленения, где были указаны условия, противоречащие установленным городским требованиям.

Исаев предупредил, что повторение подобных нарушений повлечет за собой кадровые решения, и обязал все подразделения согласовывать закупки посадочного материала с вице-мэром по благоустройству.

Ольга Сергеева