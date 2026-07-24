В ЗАГСе Саратова царевич и царевна сыграли сказочную свадьбу

Необычная церемония бракосочетания прошла в отделе по Ленинскому району.
Жених и невеста предстали в русских народных костюмах царских особ, а гости поддержали тему элементами национального наряда. Атмосферу дополнили сказочные персонажи: Баба Яга, кот Базилио и лиса Алиса.
Праздник наполнился песнями, плясками и народными забавами. Регистрация прошла в тёплой и радостной обстановке, объединив гостей вокруг традиций предков.
Сотрудники ЗАГСа поздравили молодожёнов и пожелали им счастья, любви и бережного отношения к культурному наследию.
Ольга Сергеева