В Саратовской области с дроппера взыскали украденные у ленинградки 150 тысяч рублей

Саратовского дроппера принудительно заставили вернуть 150 тысяч рублей жертве мошенников.

Мужчина предоставил свой банковский счёт аферистам для вывода похищенных средств. Ранее телефонные мошенники обманули жительницу Ленинградской области на 1,4 млн рублей. Часть денег — 150 тысяч — оказалась на счету саратовца.

Суд обязал его возместить эту сумму, но он уклонялся от выплаты. Приставы попытались списать долг со счетов, но средств там не хватило. Тогда родственник должника погасил оставшуюся задолженность, не дожидаясь более строгих мер, сообщили в региональном УФССП.

Ольга Сергеева