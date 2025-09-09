В Саратове центр метрологии хочет купить китайское авто чёрного цвета за 4,7 млн

Региональный центр стандартизации в Саратове объявил о намерении приобрести для своих нужд новый премиальный внедорожник.

Учреждение, носящее имя Б. А. Дубовикова, разместило на официальном портале госзакупок тендер на сумму почти 4,7 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, организация планирует закупить современный семиместный автомобиль HAVAL PRO H9 в комплектации Premium. К будущему транспортному средству выдвинут ряд строгих требований: он должен обладать двигателем мощностью 218 л.с., иметь исключительно чёрный цвет кузова и быть не старше 2025 года выпуска.

В настоящее время вся информация о проведении закупки находится в открытом доступе на электронной торговой площадке.

ФОТО: rolf.ru