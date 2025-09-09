В Саратове суд не вернул взяточнице из МВД 11-миллионное «наследство»

В Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию экс-руководителя миграционного подразделения Татьяны Фроловой.

Она обжаловала постановление об обращении в государственную казну 11 миллионов рублей, которые были обнаружены и изъяты в ее жилье в ходе следственных действий.

Ранее Московский горсуд признал Фролову виновной в систематическом получении взяток за легализацию иностранных граждан и назначил ей наказание в виде девяти лет колонии.

Обвинение со стороны прокуратуры Саратовской области настаивало на конфискации денег как полученных преступным путем. Несмотря на заявления осужденной о том, что средства являются материнским наследством, подтвердить их легальное происхождение она не предоставила никаких свидетельств.

В рамках расследования было установлено, что с 2009 по 2021 год совокупный официальный доход обвиняемой не превышал 8 миллионов. При этом не было выявлено данных, что её мать располагала такими значительными финансовыми активами. Суд в Саратове признал конфискацию законной и обоснованной.