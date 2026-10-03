В Саратове цветочный магазин закрыли на 30 суток из-за нарушений торговли

Цветочный магазин приостановил работу из-за отсутствия кассового аппарата.

В Саратове судебные приставы приостановили деятельность цветочного магазина на 30 суток. Причиной стало нарушение, выявленное сотрудниками налоговой службы, сообщает УФССП региона.

В ходе проверки инспектор приобрёл в магазине на улице Навашина открытку-конверт без кассового чека — в торговой точке отсутствовал кассовый аппарат. Выяснилось, что за три месяца на счёт индивидуального предпринимателя поступило более 1,8 млн рублей, при этом все расчёты велись без применения контрольно-кассовой техники.

Суд признал бизнесмена виновным. Судебные приставы опечатали двери помещения и холодильного оборудования с цветами.

Ольга Сергеева