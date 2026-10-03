В Саратовской области шесть человек из многодетной семьи отравились угарным газом

В Балашове семья с пятью детьми отравилась угарным газом.

Женщина и пятеро её малолетних детей госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл 3 октября 2026 года в доме на улице Гагарина. Причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования.

Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ольга Сергеева