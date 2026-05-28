В Саратове дали старт развитию регионального отделения экодвижения «Экосистема»

В Саратове состоялось организационное собрание актива регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема». В обновлённом составе в нём приняли участие волонтёры, студенты профильных вузов, представители некоммерческих организаций и чиновники минприроды. Мероприятие прошло в Общественной палате области 15 апреля 2026 года. Участники обсудили планы на год, выбрали руководство и сформировали рабочие группы по ключевым направлениям: лесное волонтёрство, очистка водоёмов, раздельный сбор отходов и экообразование.

Перед активистами поставлены амбициозные задачи. До конца 2026 года отделение должно провести не менее 30 экологических лекций в школах и вузах, организовать серию мастер-классов по переработке мусора и запустить проект «Экскурсия на очистные сооружения» для всех желающих. Кроме того, движение продолжит участие в крупных всероссийских акциях: «Бумбатл» (сбор макулатуры), «Вода России» (очистка берегов), «Сохраним лес» (посадка деревьев).

Министерство природных ресурсов и экологии области заявило о своей полной поддержке и готовности интегрировать инициативы экоактивистов в общий план мероприятий. «Экосистема» — это возможность для каждого саратовца внести реальный вклад в защиту природы, не дожидаясь помощи сверху», — отметил один из координаторов. Вступить в движение можно через официальную группу «ВКонтакте» или на ближайших субботниках. Первым совместным мероприятием станет уборка набережной Волги 5 июня, в День эколога.