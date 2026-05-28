Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии креативной экономики

erid 2W5zFHhp6VX

Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения экспортного потенциала.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Галина Паничкина отметила:

«По данным OECD и UNESCO, сектор креативных индустрий генерирует в настоящее время 8–14% ВВП в странах с развитой инфраструктурой и создаёт больше рабочих мест, чем традиционный ритейл или логистика. В структуру креативной экономики входят не только традиционные творческие индустрии, но и сопутствующие отрасли, обеспечивающие их инфраструктурой. Правительство РФ уделяет особое внимание подготовке кадров. Важно, чтобы у молодых людей была возможность проявлять свои таланты с раннего возраста. Для молодежи от 12 до 18 лет, которые хотят совмещать искусство и современные технологии, в субъектах РФ регулярно открываются школы креативных индустрий. На сегодняшний день их по стране свыше 90. По данным Росстата, по итогам 2025 года наибольший вклад в формирование валовой добавленной стоимости креативной экономики обеспечили разработка программного обеспечения — 39,29%, реклама и пиар — 15,08%, исполнительские искусства — 11,31%. Также вошли архитектура и урбанистика — 6,97%, гастрономия — 6,22%, отдых и развлечения — 4,72%, медиа и СМИ — 4,4%, кино и сериалы — 3,56% и другие. Все это подтверждает диверсифицированную и многопрофильную структуру креативного сектора.

Минэкономразвития России и ВШГУ Президентской академии запускают комплексную программу повышения квалификации «Креативная экономика: от стратегий к действию» для представителей органов власти в регионах. Первый поток программы пройдёт 29-30 мая на территории Президентской академии. Проект направлен на подготовку управленческих команд из 88 субъектов РФ для системного развития креативных индустрий, обеспечивающих экономический рост в российских регионах.

«Стратегия по развитию креативных индустрий до 2036 года, подготовленная по поручению Президента России и направленная на достижение нескольких национальных целей развития страны, включая технологическое лидерство, устойчивую и динамичную экономику, реализацию потенциала каждого человека, определяет согласованность действий участников рынка на всех уровнях. Чтобы регионы вышли на целевые показатели роста в сфере креативной экономики, на местах должны работать хорошо подготовленные управленцы. Совместно с ВШГУ Президентской академии мы разработали образовательную программу, которая даёт понимание особенностей функционирования креативных индустрий и становится практическим инструментом, обеспечивающим рост валового регионального продукта. Обучение пройдут до 300 человек, среди которых профильные заместители высших должностных лиц, вице-губернаторы, а также региональные министры, в чью компетенцию входит развитие креативной экономики, и их заместители», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Важной задачей является сохранение аутентичности и художественной ценности территорий. Творчество и бизнес больше не находятся в оппозиции, они становятся взаимодополняющими элементами одной экосистемы.

В 2026 году креативная экономика окончательно перестала быть «культурной нишей» или точкой роста для отдельных городов. Эксперты подчеркивают, что креативные отрасли дают хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности, развитию инфраструктуры для креативного предпринимательства.

Креативные индустрии открывают и новые направления внешнеэкономического сотрудничества. Так, глава Министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова и замруководителя отдела пропаганды центрального комитета Коммунистической партии КНР, президент Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании между Минкультуры России и Государственным управлением КНР по делам кинематографии по фильмам совместного кинопроизводства, что обеспечит эффективное сотрудничество между профильными организациями и специалистами сферы кинематографии России и Китая.

Креативные индустрии в России могут стать самостоятельным промышленным сектором и драйвером экспорта высокотехнологичной продукции. Об этом заявил главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2026» (ЦИПР-2026). По его оценке, речь идет о широком спектре направлений — от игровой индустрии и анимации до промышленного дизайна. Для их масштабирования необходим переход к индустриальному подходу, основанному на использовании решений с применением искусственного интеллекта, указал Павлов. Нужно отметить, что генеративные модели к 2026 году ускорили производство контента в 5–10 раз, но одновременно поставили дополнительные ограничения: ценность смещается к «зачем», «для кого» и «в каком контексте». Экспертность, этическая рамка, способность создавать эмоциональную архитектуру и работать с уязвимостью аудитории становятся главными активами. Бизнес, понимающий это, переходит от закупки контента к инвестированию в креативные команды, их ментальное здоровье и производственную инфраструктуру, что также усиливает важность подготовки специалистов.

«Креативная индустрия становится отдельным промышленным направлением. Это большой блок задач создания конкурентоспособных продуктов Российской Федерации — кино, анимация, видеоигры, в том числе экспонируемых и на зарубежные рынки. Основа создания лучших продуктов креативной индустрии сейчас — это искусственный интеллект», — отметил Павлов.

Успешные креативные проекты сегодня строятся на принципе «смысл → сообщество → устойчивый доход». Показательны примеры локальных культурных кластеров: бывшие промзоны и исторические кварталы, переупакованные в точки притяжения, генерируют доход не от продажи билетов, а от экосистемы (образование, гастрономия, коворкинг, туризм, резиденции). Творчество здесь выступает инфраструктурой, а не декором.

Формируются новые модели монетизации: от продукта к вовлечённости. Появляются гибридные форматы: подписки с доступом к процессу, токенизация производных прав, фиджитал-события, интерактив, креативные решения для независимых авторов. Ключевой навык креативного предпринимателя сегодня — использование аналитики не для упрощения художественного замысла, а для точной настройки каналов донесения и измерения глубины вовлечённости. ROI, коэффициент возврата инвестиций, всё чаще дополняется показателем Cultural Impact Index (CII), который учитывает долгосрочное влияние на локальную идентичность, образование и социальный капитал.

Для устойчивого развития креативной экономики требуются:

Адаптивное регулирование авторских прав, учитывающее соавторство человека и ИИ, а также производные форматы;

Налоговые и арендные льготы для креативных кластеров с привязкой к созданию рабочих мест и экспорту интеллектуальной продукции;

Интеграция креативного мышления в школьные программы и вузы как базовой компетенции, а не факультатива;

Публично-частные фонды с горизонтом окупаемости 5–7 лет, а не квартальных отчётов.

Будущее принадлежит тем, кто перестанет спрашивать: «Как монетизировать творчество?» и начнёт задавать вопрос «Какое творчество создаст устойчивую ценность для общества и рынка?». Компании и города, научившиеся измерять не только финансовые возвраты, но и культурный, социальный и образовательный эффект, получат доступ к самым быстрорастущим сегментам 2030-х: иммерсивным сервисам, этичным цифровым экосистемам, локальным брендам с глобальной историей.

Творчество становится стратегическим ресурсом эпохи постиндустриальной конкуренции, где внимание, доверие и смысл становятся новой валютой. Бизнес, который построит вокруг них инфраструктуру, а не извлечёт разовую выгоду, выиграет в конкурентной борьбе».

Реклама

ИНН 7729050901