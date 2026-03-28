В Саратове дан официальный старт экологическому сезону-2026

Сегодня, 28 марта, город погрузился в масштабный весенний марафон чистоты.

Первый субботник года объединил более 3 000 активных горожан и охватил 63 ключевые локации.

От знаковых общественных пространств — таких как площадь Кирова, бульвар Рахова и Детский парк — до придомовых территорий и сквера «Заводской», везде кипит работа. К уборке подключились не только сотрудники администрации и муниципальных учреждений, но и представители предприятий, а также управляющие компании.

В арсенале борцов за чистоту — не только грабли и метлы, но и мощная поддержка: на улицы вышло порядка 90 единиц специализированной техники.

«Вместе мы делаем любимый город не просто чище, а по-настоящему красивее! Субботник продолжается, присоединяйтесь!» — отметили в мэрии областного центра.

Ольга Сергеева