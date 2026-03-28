Утром в Саратовской области объявили угрозу БПЛА и ракетную опасность

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Утро субботы, 28 марта, в Саратовской области началось с экстренных оповещений. Министерство обороны России проинформировало региональные власти о возможной угрозе атаки со стороны украинских беспилотников. Соответствующее сообщение в 6:01 опубликовал в своих социальных сетях губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, все экстренные службы оперативно приведены в полную готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации.

«Все экстренные службы приведены в полную готовность. В местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — подчеркнул губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Параллельно с этим Главное управление МЧС по Саратовской области распространило предупреждение для населения об угрозе ракетной опасности, что свидетельствует о высоком уровне тревоги.

Ситуация осложняется тем, что регион не впервые сталкивается с подобными угрозами. Напомним, что наиболее массированный налет беспилотников в последнее время фиксировался в ночь на 21 марта. Тогда ударные дроны атаковали промышленную зону и жилые кварталы Саратова и Энгельса. В результате падения обломков в нескольких многоквартирных домах были выбиты стекла, а в Саратове пострадали два человека, получившие травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент на фоне новой угрозы силовые структуры региона продолжают мониторить воздушное пространство. Информация о последствиях, если таковые будут, уточняется.

Ольга Сергеева