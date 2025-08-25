В Саратове демонтировали незаконный ларек с едой на улице Буровой

Администрация Ленинского района Саратова провела работу по демонтажу незаконного торгового объекта, расположенного на улице Буровой. Мероприятие проведено на основании материалов административной комиссии.

Как сообщили в районной администрации, работа по выявлению и устранению несанкционированных торговых точек будет продолжена. Власти напоминают предпринимателям о необходимости оформления разрешительной документации для ведения торговой деятельности.

Демонтаж проведен в рамках системной работы по наведению порядка в сфере уличной торговли и соблюдению правил благоустройства города.