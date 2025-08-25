Роман Бусаргин: Более 2 тысяч работников Саратовской области получат единовременную премию

Еще более 2 тысяч работников различных учреждений Саратовской области получат единовременную премию в размере 10 тысяч рублей.

Среди тех, кто получит выплаты, — сотрудники различных учреждений бюджетной сферы: спортивных центров и школ, районных управлений социальной поддержки населения.

Средства на выплаты найдены из дополнительных источников финансирования.

Ранее приняли решение о поддержке более 12 тысяч работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Это наши воспитатели, их помощники, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, учителя по физической культуре.

Начисление произойдет в течение сентября. Полный список учреждений — в карточках.