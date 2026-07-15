Депутаты Саратовской облдумы утвердили кандидатуры 4 мировых судей

В Саратовской области утверждены кандидатуры четырёх мировых судей.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы депутаты поддержали назначения на должности мировых судей в четырёх районах региона.

Поддержку получили:

Олеся Кондрашова — судебный участок № 1 Петровского района;

Ольга Лореш — судебный участок № 2 Энгельсского района;

Юлия Панина — судебный участок № 1 Духовницкого района;

Алексей Черноглазов — судебный участок № 1 Романовского района.

Решения вступят в силу после официального утверждения на заседании областной думы.

Ольга Сергеева