Депутаты Саратовской облдумы утвердили кандидатуры 4 мировых судей

В Саратовской области утверждены кандидатуры четырёх мировых судей.
На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы депутаты поддержали назначения на должности мировых судей в четырёх районах региона.
Поддержку получили:
Олеся Кондрашова — судебный участок № 1 Петровского района;
Ольга Лореш — судебный участок № 2 Энгельсского района;
Юлия Панина — судебный участок № 1 Духовницкого района;
Алексей Черноглазов — судебный участок № 1 Романовского района.
Решения вступят в силу после официального утверждения на заседании областной думы.
Ольга Сергеева